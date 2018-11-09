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Женщины могут усилить сексуальность без откровенных нарядов - Эксперты

Эксперты решили назвать несколько приемов, которые помогут женщинам стать более сексуальными. Специалисты утверждают, что для этого не нужно надевать откровенные наряды.

Женщины могут усилить сексуальность без откровенных нарядов - Эксперты

Эксперты уверяют, что находясь в общественных местах можно пофантазировать на тему нового знакомства. При этом для окружающих в этот момент от женщины пойдут волны сексуальности. Также можно сделать красивую укладку, не на какое-то мероприятие, а просто так, сидя дома. Ведь когда никто не наблюдает, женщины чувствуют себя более уверенными, что передастся и в то момент, когда они будут находиться на публике. Еще один прием заключается в том, что придя в салон на педикюр, нужно заказать массаж ног. Ведь на поверхности стопы находится точка, которая повышает либидо.

Эксперты утверждают, что очень важно, из какой ткани сделано нижнее белье, так как шелк придает женщине уверенности и сексуальности. А если уделять хотя бы 5 минут утром йоге или растяжке, это зарядит ее организм энергией на весь день. Кроме того, способность возбуждаться при этом увеличивается в несколько раз.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:43

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