В Кении найдены окаменелые останки самой маленькой обезьяны в мире





По словам профессора антропологии американского университета Стоуни-Брук Джеймса Росси, в Кении они нашли три маленьких зуба, оставшихся от крохотной обезьяны. Однако после детального изучения было установлено, что зубы эти принадлежат неизвестному виду приматов. Все образцы зубов были отправлены в Национальный музей Кении, где продолжится их исследование.Сейчас нельзя точно сказать, почему маленькие обезьяны вымерли. Предполагается, что они исчезли из природы, не сумев составить конкуренцию тонкотелым обезьянам. Карликовые приматы питались фруктами и листьями, но для удовлетворения всех потребностей еды им все же не хватало.