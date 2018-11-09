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В Кении найдены окаменелые останки самой маленькой обезьяны в мире

Во время палеонтологических раскопок в Кении ученые нашли останки самой маленькой обезьяны на Земле. Вес примата, проживавшего в Кении 12,5 миллионов лет назад, не превышал 3,5 килограмм.

В Кении найдены окаменелые останки самой маленькой обезьяны в мире


По словам профессора антропологии американского университета Стоуни-Брук Джеймса Росси, в Кении они нашли три маленьких зуба, оставшихся от крохотной обезьяны. Однако после детального изучения было установлено, что зубы эти принадлежат неизвестному виду приматов. Все образцы зубов были отправлены в Национальный музей Кении, где продолжится их исследование.

Сейчас нельзя точно сказать, почему маленькие обезьяны вымерли. Предполагается, что они исчезли из природы, не сумев составить конкуренцию тонкотелым обезьянам. Карликовые приматы питались фруктами и листьями, но для удовлетворения всех потребностей еды им все же не хватало.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:07

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