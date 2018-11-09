Ирина Аллегрова без объяснения причины отменила три сольных концерта





Поклонники активно обсуждают неприятное событие в сетях, выказывая различное мнение по такому поводу. Недоброжелатели уверены, что звезда сильно завысила цены на билеты, а потому решила отменить концерты, чтобы не видеть полупустой зал.Некоторые подписчики сказали, что купили их заранее, но больше никогда не повторят свою ошибку. Самые преданные фанаты предполагают, что Ирина Аллегрова поступила так из-за проблем со здоровьем, но пока организаторы шоу отказываются комментировать информацию.