АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

Ирина Аллегрова без объяснения причины отменила три сольных концерта

Фанаты из Орла, Курска и Белгорода тщетно надеялись увидеть певицу на сцене вместе с ее программой “МОНО”. Журналисты выяснили, что Ирина Аллегрова отменила три сольных концерта без объяснения причины.
Ирина Аллегрова без объяснения причины отменила три сольных концерта

Поклонники активно обсуждают неприятное событие в сетях, выказывая различное мнение по такому поводу. Недоброжелатели уверены, что звезда сильно завысила цены на билеты, а потому решила отменить концерты, чтобы не видеть полупустой зал.

Некоторые подписчики сказали, что купили их заранее, но больше никогда не повторят свою ошибку. Самые преданные фанаты предполагают, что Ирина Аллегрова поступила так из-за проблем со здоровьем, но пока организаторы шоу отказываются комментировать информацию.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Google решили переименовать менеджер Files Go
Парень устроил стрельбу в ногинском колледже
Ирина Аллегрова без объяснения причины отменила
Прогулки на свежем воздухе могут предотвратить
В Сети появились характеристики смартфона
Британка сбросила 107 килограмм, испугавшись
«Космические сперматозоиды»: В США показали
Искусственный интеллект создал шоколад «со вкусом
«Дом-2»: Елена Баранова пожаловалась на Артёма
«Осталось недолго»: Беременная Тодоренко озвучила
Посла Австрии вызвали в МИД РФ из-за обвинения
В Ивановской области директор детского лагеря
Лера Кудрявцева опубликовала нежный снимок с
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут
Прибрежная растительность поможет снизить выбросы
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков собирается
Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в
В Канаде очевидцам удалось снять на видео
В Сети появились снимки градиентных задних крышек
Минтруд разъяснил положение о социальных пенсиях
Полина Гагарина презентовала новую песню
Диетологи объяснили, почему полезно есть гранат
Владельцы iPhone XR смогут расширять уведомления
В ходе эволюции жители Анд приспособились к жизни
Мария Кожевникова обиделась на организаторов
Пять загадочных объектов в Антарктиде завели
В Петербурге основательница "Зеоры" получила
Mitsubishi официально презентовала рестайлинговый
Елена Темникова подтвердила проблемы со здоровьем
Бари Алибасов столкнулся с неприязнью буфетчицы в
Просмотреть все новости