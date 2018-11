В Google решили переименовать менеджер Files Go на Files by Google

Приложение предназначается для управления файлами девайсов, которые работают на основе «операционки» Android. Из статистики Google следует, что Files by Google применяется многими пользователями. Среди них имеются те, которые не являются целевой аудиторией. Приложение установило около 30 миллионов человек. Руководством Google было принято решение провести редизайн приложения. Пользователь при входе теперь сразу оказывается на управленческой странице. Произведенные в приложении изменения являются неглубокими. Их сделали для демонстрации сильных его сторон. Files by Google в настоящее время является не таким популярным, как Files, однако оно установлено уже в Android Go по умолчанию.Недавно стало известно, что во флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 3 обновили прошивку. Для камеры теперь предусматривается дополнительный режим - Super Night Scene Mode.