«Дом-2»: Елена Баранова пожаловалась на Артёма Сороку

«Я боюсь, что влюблюсь!» - заявила Елена в блоге.

Не секрет, что Елена и Артем объявили себя парой не так давно. Впрочем, парочка уже успела провести ночь в гостинице без видеокамер. С самого начала телезрители «Дома-2» видели в этом романе подвох, поэтому относились к ребятам с недоверием. И вот спустя несколько дней их опасения подтвердились.Несколько часов назад Елена написала на официальном портале телепроекта пост, в котором заявила, что не планировала заниматься «волшебством» с Артемом. По словам блондинки, участник воспользовался тем, что у нее давно не было интимных отношений.Оказывается, что Сорока уже даже поднял на Баранову руку, что, конечно же, шокировало Лену. Девушка отметила, что хочет больше нежности, любви и ласки, поэтому пытается донести Артему, что он слишком грубо к ней относиться.Видеоролик же, который появился в Сети вчера, говорит лишь о том, что Елене и Артему так и не удалось найти общий язык, ведь влюбленные продолжают предъявлять друг другу претензии. Судя по анонсу свежего выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир уже сегодня, Сорока и Баранова отправились на романтическое свидание, где парочка решила обсудить нынешнее положение вещей.В результате это привело к тому, что каждый из них принялся говорить о своей неотразимости и заявлять, что считает себя достойным большего, чем имеет в этих отношениях. Как закончился конфликт влюбленных - пока говорить сложно, но свежий блог Елены наталкивает на мысли о том, что у ребят по-прежнему не все так гладко, как некоторым телезрителям «Дома-2» хотелось бы.Стоит напомнить, что до отношений с Барановой Сорока встречался с Маргаритой Овсянниковой. Некоторые поклонники реалити-шоу до сих пор убеждены в том, что Артем является чистой воды игроком, поэтому «пристраивается» именно к тем девушкам, с которыми ему будет выгодно создать пару в рамках проекта, однако вне Периметра у участника совсем другие планы.