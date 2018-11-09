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«Дом-2»: Елена Баранова пожаловалась на Артёма Сороку

Не успела Елена Баранова закрутить роман с Артемом Сорокой, как девушку уже начало что-то не устраивать.

Не секрет, что Елена и Артем объявили себя парой не так давно. Впрочем, парочка уже успела провести ночь в гостинице без видеокамер. С самого начала телезрители «Дома-2» видели в этом романе подвох, поэтому относились к ребятам с недоверием. И вот спустя несколько дней их опасения подтвердились.

«Дом-2»: Елена Баранова пожаловалась на Артёма Сороку

Несколько часов назад Елена написала на официальном портале телепроекта пост, в котором заявила, что не планировала заниматься «волшебством» с Артемом. По словам блондинки, участник воспользовался тем, что у нее давно не было интимных отношений.

Оказывается, что Сорока уже даже поднял на Баранову руку, что, конечно же, шокировало Лену. Девушка отметила, что хочет больше нежности, любви и ласки, поэтому пытается донести Артему, что он слишком грубо к ней относиться.

«Я боюсь, что влюблюсь!» - заявила Елена в блоге.

Видеоролик же, который появился в Сети вчера, говорит лишь о том, что Елене и Артему так и не удалось найти общий язык, ведь влюбленные продолжают предъявлять друг другу претензии. Судя по анонсу свежего выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир уже сегодня, Сорока и Баранова отправились на романтическое свидание, где парочка решила обсудить нынешнее положение вещей.

«Дом-2»: Елена Баранова пожаловалась на Артёма Сороку

В результате это привело к тому, что каждый из них принялся говорить о своей неотразимости и заявлять, что считает себя достойным большего, чем имеет в этих отношениях. Как закончился конфликт влюбленных - пока говорить сложно, но свежий блог Елены наталкивает на мысли о том, что у ребят по-прежнему не все так гладко, как некоторым телезрителям «Дома-2» хотелось бы.

Стоит напомнить, что до отношений с Барановой Сорока встречался с Маргаритой Овсянниковой. Некоторые поклонники реалити-шоу до сих пор убеждены в том, что Артем является чистой воды игроком, поэтому «пристраивается» именно к тем девушкам, с которыми ему будет выгодно создать пару в рамках проекта, однако вне Периметра у участника совсем другие планы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:05

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