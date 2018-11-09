«Осталось недолго»: Беременная Тодоренко озвучила срок родов
Влад Топалов и Регина Тодоренко стали победителями премии издания «ОК!» в номинации «Пара года». Беременная телеведущая со сцены намекнула, что им с возлюбленным ждать появления ребенка осталось недолго – «еще недельку».
Артисты после получения награды сказали публике несколько слов, поблагодарив за поддержку. Как заявил Топалов, для него и его избранницы приз стал огромной честью. Экс-солист «Smash!!» прямо со сцены признался в любви Тодоренко, выразив желание «стать родителями вовремя». В ответ на слова возлюбленного беременная телеведущая намекнула, что ждать осталось совсем недолго – «всего недельку».
Свидетельством скорых родов знаменитости стал и ее уже довольно внушительный живот, хорошо выделяющийся под платьем облегающего силуэта, в котором она появилась на мероприятии, организованном журналом «ОК!». Тодоренко и Топалов с нетерпением ждут появления на свет своего малыша и надеются в следующем году вместе с ним получить приз в качестве «родителей года».
Артисты после получения награды сказали публике несколько слов, поблагодарив за поддержку. Как заявил Топалов, для него и его избранницы приз стал огромной честью. Экс-солист «Smash!!» прямо со сцены признался в любви Тодоренко, выразив желание «стать родителями вовремя». В ответ на слова возлюбленного беременная телеведущая намекнула, что ждать осталось совсем недолго – «всего недельку».
Свидетельством скорых родов знаменитости стал и ее уже довольно внушительный живот, хорошо выделяющийся под платьем облегающего силуэта, в котором она появилась на мероприятии, организованном журналом «ОК!». Тодоренко и Топалов с нетерпением ждут появления на свет своего малыша и надеются в следующем году вместе с ним получить приз в качестве «родителей года».
ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 14:03