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«Осталось недолго»: Беременная Тодоренко озвучила срок родов

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали победителями премии издания «ОК!» в номинации «Пара года». Беременная телеведущая со сцены намекнула, что им с возлюбленным ждать появления ребенка осталось недолго – «еще недельку».
«Осталось недолго»: Беременная Тодоренко озвучила срок родов

Артисты после получения награды сказали публике несколько слов, поблагодарив за поддержку. Как заявил Топалов, для него и его избранницы приз стал огромной честью. Экс-солист «Smash!!» прямо со сцены признался в любви Тодоренко, выразив желание «стать родителями вовремя». В ответ на слова возлюбленного беременная телеведущая намекнула, что ждать осталось совсем недолго – «всего недельку».

Свидетельством скорых родов знаменитости стал и ее уже довольно внушительный живот, хорошо выделяющийся под платьем облегающего силуэта, в котором она появилась на мероприятии, организованном журналом «ОК!». Тодоренко и Топалов с нетерпением ждут появления на свет своего малыша и надеются в следующем году вместе с ним получить приз в качестве «родителей года».



 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 14:03

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