В Ивановской области директор детского лагеря "устроила" карцер для непослушных детей
В детском лагере Ивановской области директор "устроила" карцер (сооружение без единого окна) для непослушных детей. Провинившихся ребят закрывала в деревянном доме на несколько дней, отпускала их только по нужде в туалет или столовую.
Директор детского лагеря обвиняется в истязании несовершеннолетних детей и незаконном ограничении их передвижения.
На данный момент обвиняемая задержана и ждёт наказания в участке. Ей грозит около семи лет лишения свободы.
Директор детского лагеря обвиняется в истязании несовершеннолетних детей и незаконном ограничении их передвижения.
На данный момент обвиняемая задержана и ждёт наказания в участке. Ей грозит около семи лет лишения свободы.
Происшествия
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 13:58