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В Ивановской области директор детского лагеря "устроила" карцер для непослушных детей

В детском лагере Ивановской области директор "устроила" карцер (сооружение без единого окна) для непослушных детей. Провинившихся ребят закрывала в деревянном доме на несколько дней, отпускала их только по нужде в туалет или столовую.
В Ивановской области директор детского лагеря "устроила" карцер для непослушных детей


Директор детского лагеря обвиняется в истязании несовершеннолетних детей и незаконном ограничении их передвижения.

На данный момент обвиняемая задержана и ждёт наказания в участке. Ей грозит около семи лет лишения свободы.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 13:58

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