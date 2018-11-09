Прогулки на свежем воздухе могут предотвратить близорукость у детей





По словам специалистов, не только генетика виновата в наличии плохого зрения, но и экологическая обстановка играет немаловажную роль. Так, в Китае, где загрязнение окружающей среды превышает все допустимые нормы, более 90% молодых людей имеют дефекты зрения. По существу, это настоящая эпидемия близорукости.Эксперты заявляют, что если у будущего ребенка мама и папа страдают от близорукости, то снизить шансы появления этого дефекта у него позволит обычная прогулка на свежем воздухе. Достаточное количество проведенного времени на улице на 60% снижает риски развития близорукости. Кроме того, повысить шансы развития дефектов зрения могут: период рождения, местоположение и чрезмерное использование гаджетов в раннем возрасте.