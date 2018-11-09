В Сети появились характеристики смартфона компании «Яндекс»





Снимок розничной коробки подтверждает в данном случае название «Яндекс.Телефон», проливая свет на ряд характеристик. Версия под каталожным номером YNDX-000SB оснащается 5,65-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Устройство имеет ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ, SoC с 8 вычислительными ядрами. Также имеет место технология NFC, обычно используемая для бесконтактных платежей. Отмечается, что цена смартфона не очень радует, однако точная стоимость устройства пока не известна.В августе текущего года сообщалось, что «Яндекс» готов к выпуску своего смартфона, однако не может пока договориться с розничными сетями. Здесь проблемой стала цена. «Яндекс» от ритейлеров требует низкой наценки примерно в 3-8%. Но это их не устраивает. Стоимость гаджета вследствие этого может составить 15-20 тысяч рублей.