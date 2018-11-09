В Сети появились характеристики смартфона компании «Яндекс»
В Сети появились характеристики собственного смартфона «Яндекса». Пока ещё данное устройство компания не анонсировала, однако слухи о нем уже ходят несколько месяцев.
Снимок розничной коробки подтверждает в данном случае название «Яндекс.Телефон», проливая свет на ряд характеристик. Версия под каталожным номером YNDX-000SB оснащается 5,65-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Устройство имеет ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ, SoC с 8 вычислительными ядрами. Также имеет место технология NFC, обычно используемая для бесконтактных платежей. Отмечается, что цена смартфона не очень радует, однако точная стоимость устройства пока не известна.
В августе текущего года сообщалось, что «Яндекс» готов к выпуску своего смартфона, однако не может пока договориться с розничными сетями. Здесь проблемой стала цена. «Яндекс» от ритейлеров требует низкой наценки примерно в 3-8%. Но это их не устраивает. Стоимость гаджета вследствие этого может составить 15-20 тысяч рублей.
Снимок розничной коробки подтверждает в данном случае название «Яндекс.Телефон», проливая свет на ряд характеристик. Версия под каталожным номером YNDX-000SB оснащается 5,65-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Устройство имеет ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ, SoC с 8 вычислительными ядрами. Также имеет место технология NFC, обычно используемая для бесконтактных платежей. Отмечается, что цена смартфона не очень радует, однако точная стоимость устройства пока не известна.
В августе текущего года сообщалось, что «Яндекс» готов к выпуску своего смартфона, однако не может пока договориться с розничными сетями. Здесь проблемой стала цена. «Яндекс» от ритейлеров требует низкой наценки примерно в 3-8%. Но это их не устраивает. Стоимость гаджета вследствие этого может составить 15-20 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:36