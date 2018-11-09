Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков собирается вложить миллион рублей в ремонт новой квартиры





На данный момент в жилище идут ремонтные работы, на которые шоумен уже выложил около 300 тысяч рублей, а в общей сложности готовится к тратам в миллион рублей.Примерно полгода назад, Степан Меньщиков приобрел квартиру за 2,7 миллиона рублей в подмосковной Ивантеевке. Жилплощадь в 45 квадратных метров и огромной лоджией очень приглянулись шоумену, да и цена оказалась немного ниже, чем он рассчитывал потратить.Так же в плюсах Ивантеевки и близость к столице - всего 30 минут, да и детям будет в удовольствие расти в молодом городе.Жильцами в новых апартаментах станут сам Меньщиков и его бывшая жена – Евгения Шамаева и их дети – сын Иван и дочь Варя. Несмотря на совместное проживание, планов о восстановлении пары нет.Степан собирается из кухни и зала подготовить жилье для себя, спальню для Евгении, а лоджию обустроить для детей.Траты на стройматериалы уже составили примерно 300 тысяч рублей. На интерьер квартиры уйдет еще порядка 700 тысяч. Шоумен верит, что Новый год он сможет встретить в уже обустроенной квартире. Сейчас он вместе с помощниками занимается заменой окон.Современный дизайн для жилища будут создавать его знакомые специалисты. С ними музыкант познакомился на одном из выступлений своего джаз-бэнда, который вдохновил молодых дизайнеров на создание проекта.Со слов дизайнеров, в их планах привнести американский классический стиль с элементами бохо и модерна. Из материалов предпочтение будет отдано дереву, а по цвету будут преобладать зеленый и бежевый.Главная цель Степана – создание уюта в квартире. Не так давно мужчина снимал видеоотчет о процессе работ, но пока приостановил это дело. Но шоумен собирается вернуться к съемке видеороликов и публиковать их в своих аккаунтах.Кстати, Меньщикову, благодаря своей рациональности, уже удалось потратить на стройматериалы вместо запланированных 600 тысяч рублей, вдвое меньшую сумму.