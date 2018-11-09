Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в Instagram





Вера Брежнева активно пользуется социальными сетями. Она старается держать своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад исполнительница поделилась в Instagram снимком, на котором она запечатлена в короткой куртке, топе и штанах золотого цвета. В комментарии к фотографии знаменитость написала: "Это был Нью-Йорк. Золотая осень. Золотая Вера". Также Вера Брежнева добавила, что приняла участие в фотосессии для журнала.Подписчики исполнительницы отреагировали моментально. Они буквально засыпали певицу комплиментами, особо отметив ее стройную фигуру. Некоторые начали спрашивать у Веры Брежневой секрет ее молодости и красоты. Всего за несколько часов пост певицы набрал более 73 тысяч лайков.