Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в Instagram
Вера Брежнева на странице в Instagram похвасталась перед фанатами стройной фигурой. Подписчики исполнительницы пришли в восторг от ее публикации.
Вера Брежнева активно пользуется социальными сетями. Она старается держать своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад исполнительница поделилась в Instagram снимком, на котором она запечатлена в короткой куртке, топе и штанах золотого цвета. В комментарии к фотографии знаменитость написала: "Это был Нью-Йорк. Золотая осень. Золотая Вера". Также Вера Брежнева добавила, что приняла участие в фотосессии для журнала.
Подписчики исполнительницы отреагировали моментально. Они буквально засыпали певицу комплиментами, особо отметив ее стройную фигуру. Некоторые начали спрашивать у Веры Брежневой секрет ее молодости и красоты. Всего за несколько часов пост певицы набрал более 73 тысяч лайков.
Вера Брежнева активно пользуется социальными сетями. Она старается держать своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад исполнительница поделилась в Instagram снимком, на котором она запечатлена в короткой куртке, топе и штанах золотого цвета. В комментарии к фотографии знаменитость написала: "Это был Нью-Йорк. Золотая осень. Золотая Вера". Также Вера Брежнева добавила, что приняла участие в фотосессии для журнала.
Подписчики исполнительницы отреагировали моментально. Они буквально засыпали певицу комплиментами, особо отметив ее стройную фигуру. Некоторые начали спрашивать у Веры Брежневой секрет ее молодости и красоты. Всего за несколько часов пост певицы набрал более 73 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:31