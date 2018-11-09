АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в Instagram

Вера Брежнева на странице в Instagram похвасталась перед фанатами стройной фигурой. Подписчики исполнительницы пришли в восторг от ее публикации.

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в Instagram

Вера Брежнева активно пользуется социальными сетями. Она старается держать своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад исполнительница поделилась в Instagram снимком, на котором она запечатлена в короткой куртке, топе и штанах золотого цвета. В комментарии к фотографии знаменитость написала: "Это был Нью-Йорк. Золотая осень. Золотая Вера". Также Вера Брежнева добавила, что приняла участие в фотосессии для журнала.

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в Instagram

Подписчики исполнительницы отреагировали моментально. Они буквально засыпали певицу комплиментами, особо отметив ее стройную фигуру. Некоторые начали спрашивать у Веры Брежневой секрет ее молодости и красоты. Всего за несколько часов пост певицы набрал более 73 тысяч лайков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Google решили переименовать менеджер Files Go
Парень устроил стрельбу в ногинском колледже
Ирина Аллегрова без объяснения причины отменила
Прогулки на свежем воздухе могут предотвратить
В Сети появились характеристики смартфона
Британка сбросила 107 килограмм, испугавшись
«Космические сперматозоиды»: В США показали
Искусственный интеллект создал шоколад «со вкусом
«Дом-2»: Елена Баранова пожаловалась на Артёма
«Осталось недолго»: Беременная Тодоренко озвучила
Посла Австрии вызвали в МИД РФ из-за обвинения
В Ивановской области директор детского лагеря
Лера Кудрявцева опубликовала нежный снимок с
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут
Прибрежная растительность поможет снизить выбросы
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков собирается
Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в
В Канаде очевидцам удалось снять на видео
В Сети появились снимки градиентных задних крышек
Минтруд разъяснил положение о социальных пенсиях
Полина Гагарина презентовала новую песню
Диетологи объяснили, почему полезно есть гранат
Владельцы iPhone XR смогут расширять уведомления
В ходе эволюции жители Анд приспособились к жизни
Мария Кожевникова обиделась на организаторов
Пять загадочных объектов в Антарктиде завели
В Петербурге основательница "Зеоры" получила
Mitsubishi официально презентовала рестайлинговый
Елена Темникова подтвердила проблемы со здоровьем
Бари Алибасов столкнулся с неприязнью буфетчицы в
Просмотреть все новости