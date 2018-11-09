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Искусственный интеллект создал шоколад «со вкусом времени»

Компания NEC Corporation использовала искусственный интеллект для создания шоколада «со вкусом времени». Нейросети необходимо было приготовить такие сорта шоколада, чтобы их вкус напоминал какое-либо событие, произошедшее в XX веке.

Искусственный интеллект создал шоколад «со вкусом времени»


Так, любые достижения человечества, рост экономики, жизненного уровня и культуры ассоциировались у искусственного интеллекта со сладким вкусом. А вот горький шоколад стал синонимом трагедий, горя, войн и тревог. Всего нейросеть создала пять сортов шоколада «со вкусом времени».

Более всего дегустаторам понравился шоколад «со вкусом высадки человека на луну в 1969». Удивительное сочетание горечи и сладости было обнаружено у шоколада «со вкусом кризиса в японской экономике», вызванного «финансовым пузырем» в 1980 году. Продажи шоколада «со вкусом времени» начнутся накануне католического Рождества 21 декабря.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:07

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