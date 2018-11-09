Искусственный интеллект создал шоколад «со вкусом времени»





Так, любые достижения человечества, рост экономики, жизненного уровня и культуры ассоциировались у искусственного интеллекта со сладким вкусом. А вот горький шоколад стал синонимом трагедий, горя, войн и тревог. Всего нейросеть создала пять сортов шоколада «со вкусом времени».Более всего дегустаторам понравился шоколад «со вкусом высадки человека на луну в 1969». Удивительное сочетание горечи и сладости было обнаружено у шоколада «со вкусом кризиса в японской экономике», вызванного «финансовым пузырем» в 1980 году. Продажи шоколада «со вкусом времени» начнутся накануне католического Рождества 21 декабря.