Посла Австрии вызвали в МИД РФ из-за обвинения бывшего австрийского полковника в шпионаже





Михаэль Бауэр, являющийся представителем министерства обороны, написал в Тwitter, что этот военный сотрудничал с разведкой РФ до 2018 года. Его смогла разоблачить австрийская военная контрразведка с помощью международного сотрудничества. Согласно переданной информации, австрийский отставной офицер начал осуществлять свою шпионскую деятельность ещё в 90-х годах. При этом он передавал информацию российской разведке. Против экс-полковника было заведено уголовное дело.Карин Кнайсль, являющаяся главой австрийского МИД, вызвала в ведомство на беседу российского представителя. При этом она отменила запланированную раньше поездку в Москву.