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Лера Кудрявцева опубликовала нежный снимок с супругом и дочерью

Лера Кудрявцева решила порадовать своих фанатов и опубликовала на странице в Instagram нежный снимок с супругом Игорем Макаровым и дочерью Марией. Эта семейная фотография стала первой, показанной публике.

Лера Кудрявцева опубликовала нежный снимок с супругом и дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров тщательно скрывали все факты о своей дочери. Знаменитость перестала появляться на публике, когда ее беременность еще не была даже заметна. Перед родами Лера Кудрявцева и вовсе пропала, ее преданные поклонники так и не узнали, в какой стране появилась на свет наследница знаменитости. Сейчас телеведущая скрывает лицо дочери и все, что известно, что девочку назвали Мария. Несколько часов назад Лера Кудрявцева решила порадовать фанатов, опубликовав снимок с супругом и дочерью. Комментировать свою публикацию знаменитость не стала.

Лера Кудрявцева опубликовала нежный снимок с супругом и дочерью

И хотя лицо малышки на фото не видно, а возможность комментировать закрыта, эта публикация вызвала восторг у подписчиков Леры Кудрявцевой. Всего за несколько десятков минут снимок звездной семье собрал более 47 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:50

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