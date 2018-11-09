Лера Кудрявцева опубликовала нежный снимок с супругом и дочерью





Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров тщательно скрывали все факты о своей дочери. Знаменитость перестала появляться на публике, когда ее беременность еще не была даже заметна. Перед родами Лера Кудрявцева и вовсе пропала, ее преданные поклонники так и не узнали, в какой стране появилась на свет наследница знаменитости. Сейчас телеведущая скрывает лицо дочери и все, что известно, что девочку назвали Мария. Несколько часов назад Лера Кудрявцева решила порадовать фанатов, опубликовав снимок с супругом и дочерью. Комментировать свою публикацию знаменитость не стала.И хотя лицо малышки на фото не видно, а возможность комментировать закрыта, эта публикация вызвала восторг у подписчиков Леры Кудрявцевой. Всего за несколько десятков минут снимок звездной семье собрал более 47 тысяч отметок "Мне нравится".