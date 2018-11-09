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Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин

Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин. Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание представительницам слабого пола.
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин


Первое неприемлемое в маникюре женщины считается выбор цвета. Отпугивают неоновый и кислотные расцветки, которые не подходят ни к чему. Это сражу же бросается в глаза мужчине.
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин


Слишком острая форма ногтей не считается лучшим выбором, который может привести его в восторг. Выбор-овал в данном случае будет женственным.
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин


Вульгарным считается появление на ногтях золотого лака. Если когда-то такой маникюр и считался писком моды, то сейчас является показателем того, что у женщины отсутствует вкус.
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин


Белый цвет маникюра вызывает у мужчины ассоциацию с офисным корректором.
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин


Маникюр, выполненный с добавлением страз, воспринимается мужчиной, безвкусица.
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 13:43

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