Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин
Семь ошибок в выборе маникюра у женщин могут отпугивать от них мужчин. Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание представительницам слабого пола.
Первое неприемлемое в маникюре женщины считается выбор цвета. Отпугивают неоновый и кислотные расцветки, которые не подходят ни к чему. Это сражу же бросается в глаза мужчине.
Слишком острая форма ногтей не считается лучшим выбором, который может привести его в восторг. Выбор-овал в данном случае будет женственным.
Вульгарным считается появление на ногтях золотого лака. Если когда-то такой маникюр и считался писком моды, то сейчас является показателем того, что у женщины отсутствует вкус.
Белый цвет маникюра вызывает у мужчины ассоциацию с офисным корректором.
Маникюр, выполненный с добавлением страз, воспринимается мужчиной, безвкусица.
Первое неприемлемое в маникюре женщины считается выбор цвета. Отпугивают неоновый и кислотные расцветки, которые не подходят ни к чему. Это сражу же бросается в глаза мужчине.
Слишком острая форма ногтей не считается лучшим выбором, который может привести его в восторг. Выбор-овал в данном случае будет женственным.
Вульгарным считается появление на ногтях золотого лака. Если когда-то такой маникюр и считался писком моды, то сейчас является показателем того, что у женщины отсутствует вкус.
Белый цвет маникюра вызывает у мужчины ассоциацию с офисным корректором.
Маникюр, выполненный с добавлением страз, воспринимается мужчиной, безвкусица.
Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 13:43