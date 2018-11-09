Прибрежная растительность поможет снизить выбросы углерода





Государствам, располагающим большими береговыми линиями, стоит задуматься о расширении данной экосистемы для противодействия выходу ископаемого газа. Прибрежная растительность, способная быстро размножаться и произрастать, накапливает органический углерод из почвы, насыщенной влагой, и более эффективно его хранит.Как показало исследование специалистов Национального университета Сингапура, Бангладешу, Колумбии и Нигерии, благодаря мангровым лесам удалось еще четыре года назад значительно снизить выбросы углерода. Подобная тенденция наблюдалась в других странах, где прибрежные зоны отличались богатой растительностью. Результаты научного изыскания доказывают важность сохранения и восстановления этих «синих экосистем», являющихся одним из основных методов смягчения последствий климатических изменений.