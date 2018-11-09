Прибрежная растительность поможет снизить выбросы углерода
Специалисты Национального университета Сингапура отмечают важность для экологии прибрежной растительности. Солончаки, водоросли, мангровые леса могут наиболее эффективно снижать выбросы углерода.
Государствам, располагающим большими береговыми линиями, стоит задуматься о расширении данной экосистемы для противодействия выходу ископаемого газа. Прибрежная растительность, способная быстро размножаться и произрастать, накапливает органический углерод из почвы, насыщенной влагой, и более эффективно его хранит.
Как показало исследование специалистов Национального университета Сингапура, Бангладешу, Колумбии и Нигерии, благодаря мангровым лесам удалось еще четыре года назад значительно снизить выбросы углерода. Подобная тенденция наблюдалась в других странах, где прибрежные зоны отличались богатой растительностью. Результаты научного изыскания доказывают важность сохранения и восстановления этих «синих экосистем», являющихся одним из основных методов смягчения последствий климатических изменений.
Государствам, располагающим большими береговыми линиями, стоит задуматься о расширении данной экосистемы для противодействия выходу ископаемого газа. Прибрежная растительность, способная быстро размножаться и произрастать, накапливает органический углерод из почвы, насыщенной влагой, и более эффективно его хранит.
Как показало исследование специалистов Национального университета Сингапура, Бангладешу, Колумбии и Нигерии, благодаря мангровым лесам удалось еще четыре года назад значительно снизить выбросы углерода. Подобная тенденция наблюдалась в других странах, где прибрежные зоны отличались богатой растительностью. Результаты научного изыскания доказывают важность сохранения и восстановления этих «синих экосистем», являющихся одним из основных методов смягчения последствий климатических изменений.
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 13:36