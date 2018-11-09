Полина Гагарина презентовала новую песню «Меланхолия» в Instagram
Певица Полина Гагарина на своей странице в Instagram презентовала новую песню под названием «Меланхолия». Также исполнительница призналась, что с релизом музыкальной композиции возникли технические проблемы и она была немного задержана.
Полина Гагарина общается со своими фанатами при помощи социальных сетей. Певица ежедневно делает публикации фото и видео. Несколько часов назад исполнительница представила своим преданным поклонникам в Instagram песню «Меланхолия». В комментарии к ролику Полина Гагарина написала: "Друзья, все-таки моё счастливое число 9 и наконец-то моя новая песня #Меланхолия в сети, и ее можно скачать!". Также знаменитость добавила, что, по независящим от ее команды причинам, загрузка на цифровые платформы была дольше положенного. Но на данный момент всё позади и певица точно знает, что эта песня особенная.
Подписчики высоко оценили старания Полины Гагариной. Они начали писать: "Супер композиция))браво))", "Какая классная песня", "Супер песня! Как всегда!"," премьерой! Шикарная песня! Браво! Очень чувственно, глубоко, до мурашек".
Полина Гагарина общается со своими фанатами при помощи социальных сетей. Певица ежедневно делает публикации фото и видео. Несколько часов назад исполнительница представила своим преданным поклонникам в Instagram песню «Меланхолия». В комментарии к ролику Полина Гагарина написала: "Друзья, все-таки моё счастливое число 9 и наконец-то моя новая песня #Меланхолия в сети, и ее можно скачать!". Также знаменитость добавила, что, по независящим от ее команды причинам, загрузка на цифровые платформы была дольше положенного. Но на данный момент всё позади и певица точно знает, что эта песня особенная.
Подписчики высоко оценили старания Полины Гагариной. Они начали писать: "Супер композиция))браво))", "Какая классная песня", "Супер песня! Как всегда!"," премьерой! Шикарная песня! Браво! Очень чувственно, глубоко, до мурашек".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:02