Полина Гагарина презентовала новую песню «Меланхолия» в Instagram

Полина Гагарина общается со своими фанатами при помощи социальных сетей. Певица ежедневно делает публикации фото и видео. Несколько часов назад исполнительница представила своим преданным поклонникам в Instagram песню «Меланхолия». В комментарии к ролику Полина Гагарина написала: "Друзья, все-таки моё счастливое число 9 и наконец-то моя новая песня #Меланхолия в сети, и ее можно скачать!". Также знаменитость добавила, что, по независящим от ее команды причинам, загрузка на цифровые платформы была дольше положенного. Но на данный момент всё позади и певица точно знает, что эта песня особенная.Подписчики высоко оценили старания Полины Гагариной. Они начали писать: "Супер композиция))браво))", "Какая классная песня", "Супер песня! Как всегда!"," премьерой! Шикарная песня! Браво! Очень чувственно, глубоко, до мурашек".