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Полина Гагарина презентовала новую песню «Меланхолия» в Instagram

Певица Полина Гагарина на своей странице в Instagram презентовала новую песню под названием «Меланхолия». Также исполнительница призналась, что с релизом музыкальной композиции возникли технические проблемы и она была немного задержана.

Полина Гагарина презентовала новую песню «Меланхолия» в Instagram

Полина Гагарина общается со своими фанатами при помощи социальных сетей. Певица ежедневно делает публикации фото и видео. Несколько часов назад исполнительница представила своим преданным поклонникам в Instagram песню «Меланхолия». В комментарии к ролику Полина Гагарина написала: "Друзья, все-таки моё счастливое число 9 и наконец-то моя новая песня #Меланхолия в сети, и ее можно скачать!". Также знаменитость добавила, что, по независящим от ее команды причинам, загрузка на цифровые платформы была дольше положенного. Но на данный момент всё позади и певица точно знает, что эта песня особенная.

Полина Гагарина презентовала новую песню «Меланхолия» в Instagram

Подписчики высоко оценили старания Полины Гагариной. Они начали писать: "Супер композиция))браво))", "Какая классная песня", "Супер песня! Как всегда!"," премьерой! Шикарная песня! Браво! Очень чувственно, глубоко, до мурашек".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:02

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