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Минтруд разъяснил положение о социальных пенсиях

Социальную пенсию в России выдают гражданам, не получающим страховую. Людей, вышедших на работу, как рассказали в Министерстве труда РФ, лишат данной выплаты.
Минтруд разъяснил положение о социальных пенсиях

Социальная пенсия, согласно новому документу Минтруда, прекращает выдаваться с начала следующего месяца. Возобновление выплат стоит ожидать в аналогичный период после увольнения.

Приказ, разработанный Минтрудом РФ в рамках пенсионной реформы, касается социальных пенсий. Он носит технический характер, так как в стране уже давно такие выплаты получают исключительно неработающие граждане, не получившие права на страховую пенсию. Документ предполагает выдачу в обязательном порядке всех полагающихся платежей подобного рода.



 
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Общество
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 13:07

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