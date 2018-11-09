Минтруд разъяснил положение о социальных пенсиях
Социальную пенсию в России выдают гражданам, не получающим страховую. Людей, вышедших на работу, как рассказали в Министерстве труда РФ, лишат данной выплаты.
Социальная пенсия, согласно новому документу Минтруда, прекращает выдаваться с начала следующего месяца. Возобновление выплат стоит ожидать в аналогичный период после увольнения.
Приказ, разработанный Минтрудом РФ в рамках пенсионной реформы, касается социальных пенсий. Он носит технический характер, так как в стране уже давно такие выплаты получают исключительно неработающие граждане, не получившие права на страховую пенсию. Документ предполагает выдачу в обязательном порядке всех полагающихся платежей подобного рода.
Социальная пенсия, согласно новому документу Минтруда, прекращает выдаваться с начала следующего месяца. Возобновление выплат стоит ожидать в аналогичный период после увольнения.
Приказ, разработанный Минтрудом РФ в рамках пенсионной реформы, касается социальных пенсий. Он носит технический характер, так как в стране уже давно такие выплаты получают исключительно неработающие граждане, не получившие права на страховую пенсию. Документ предполагает выдачу в обязательном порядке всех полагающихся платежей подобного рода.
Общество
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 13:07