Минтруд разъяснил положение о социальных пенсиях





Социальная пенсия, согласно новому документу Минтруда, прекращает выдаваться с начала следующего месяца. Возобновление выплат стоит ожидать в аналогичный период после увольнения.Приказ, разработанный Минтрудом РФ в рамках пенсионной реформы, касается социальных пенсий. Он носит технический характер, так как в стране уже давно такие выплаты получают исключительно неработающие граждане, не получившие права на страховую пенсию. Документ предполагает выдачу в обязательном порядке всех полагающихся платежей подобного рода.