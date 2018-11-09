АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

В ходе эволюции жители Анд приспособились к жизни на высоте

Американские ученые выяснили, как эволюционировали жители Анд, чтобы приспособиться к жизни в условиях высокогорья. Специалисты Университета Эмори сравнили семь геномов обитателей Анд, проживавших возле озера Титикака в период с 6800 до 1800 лет до н.э, с ДНК современных высокогорных народов.

В ходе эволюции жители Анд приспособились к жизни на высоте


Оказалось, что самые значительные изменения произошли в гене DST, отвечающем за здоровье сердечно-сосудистой системы и развитие сердечной мышцы. Кроме того, в ходе эволюции претерпели изменения гены, связанные с перевариванием крахмала, поскольку в Андах картофель стали выращивать довольно быстро.

По словам экспертов, геномы популяций, проживающих в горных районах и в низменностях, сильно отличаются друг от друга. Генетическое расхождение между ними начало происходить примерно 8750 лет назад. Однако для более точного установления генетических изменений, произошедших в ходе адаптации к жизни в горах, необходимо сравнить ДНК древних обитателей Анд и жителей прибрежных регионов Перу или Северного Чили.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в
В Канаде очевидцам удалось снять на видео
В Сети появились снимки градиентных задних крышек
Минтруд разъяснил положение о социальных пенсиях
Полина Гагарина презентовала новую песню
Диетологи объяснили, почему полезно есть гранат
Владельцы iPhone XR смогут расширять уведомления
В ходе эволюции жители Анд приспособились к жизни
Мария Кожевникова обиделась на организаторов
Пять загадочных объектов в Антарктиде завели
В Петербурге основательница "Зеоры" получила
Mitsubishi официально презентовала рестайлинговый
Елена Темникова подтвердила проблемы со здоровьем
Бари Алибасов столкнулся с неприязнью буфетчицы в
Настасья Самбурская опубликовала в Instagram
Уфолог выявил на Марсе таинственные древние
В Сибири найдена самая полезная в мире рыба
Модель Chevrolet Corvette Z06 создали в особой
В возрасте 54 лет скончался актер «Ералаша»
Ольга Казаченко поддержала ставшего недавно отцом
Внучка Николая Караченцова показала в Instagram
В России собираются создать индивидуальную
В Перми обнажённый мужчина ночью проник в
«Не имею права долго болеть»: Серябкина
Сын Олега Газманова опубликовал в Instagram
Ксения Собчак назвала «глупость» залогом
Андрей Малахов рассказал о первых шагах
В Росии появится новая профессия цифровой куратор
Ученые: Больших озер под ледяными потоками в
В ДНР предотвратили обрыв на опорах ЛЭП,
Просмотреть все новости