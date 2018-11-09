В ходе эволюции жители Анд приспособились к жизни на высоте





Оказалось, что самые значительные изменения произошли в гене DST, отвечающем за здоровье сердечно-сосудистой системы и развитие сердечной мышцы. Кроме того, в ходе эволюции претерпели изменения гены, связанные с перевариванием крахмала, поскольку в Андах картофель стали выращивать довольно быстро.По словам экспертов, геномы популяций, проживающих в горных районах и в низменностях, сильно отличаются друг от друга. Генетическое расхождение между ними начало происходить примерно 8750 лет назад. Однако для более точного установления генетических изменений, произошедших в ходе адаптации к жизни в горах, необходимо сравнить ДНК древних обитателей Анд и жителей прибрежных регионов Перу или Северного Чили.