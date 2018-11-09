Елена Темникова подтвердила проблемы со здоровьем и готовит иск за клевету в употреблении наркотиков

Елена Темникова опубликовала пост, в котором откровенно поговорила с подписчиками. Звезда заявила, сейчас она проходит курс лечения, находясь под наблюдением врачей. Это связано с аутоиммунным заболеванием, но хозяйка аккаунта не стала вдаваться в подробности, добавив, что из-за проблем со здоровьем на её лице проявились последствия в виде прыщей, которые общественность тщательно обсуждает уже на протяжении месяца. Вскоре артистка избавится от портящих её внешность симптомов и просит поклонников не беспокоиться, а вот кому стоит задуматься, заверила знаменитость, так это некоторым интернет-изданиям. Как оказалось, в погоне за сенсацией отдельные журналисты заявили, что исполнительница столкнулась с данной проблемой при употреблении наркотиков. Теперь всех их ждёт судебное разбирательство, адвокаты звезды уже готовят иск к каждому из сайтов. В конце своего обращения Елена Темникова добавила, эти заявления не только могли пошатнуть её репутацию, но и испугали родную мать экс-участницы группы SEREBRO.Подписчики поблагодарили кумира за откровенное признание и поддержали звезду, пожелав ей скорейшего выздоровления. Кроме того, они осудили авторов публикаций, заявивших, что певица пристрастилась к наркотическим веществам. Они отметили, на протяжении многих лет исполнительница является примером, пропагандируя ЗОЖ, и в её случае такие заявления особенно вызывающие.