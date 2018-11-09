Мария Кожевникова обиделась на организаторов премии журнала «ОК!»

Кожевникова должна была участвовать в номинации «Мама года» и призывала поклонников голосовать за нее. Однако приз достался другому человеку, а телезвезду даже не пригласили на мероприятие. Как отметила знаменитость, после рождения трех детей к ней пришло переосмысление тщеславия, и теперь она старается полностью избавиться от этого порока.Кожевникова, судя по ее словам, немного обиделась на организаторов премии журнала «ОК!». Актриса назвала себя «многодетной не мамой года», но рада, что благодаря устроителям церемонии ей удалось весь вечер посвятить своим детям. Поклонники звезды «Универа» в ответ на ее пост заявили, что для них она всегда лучшая.