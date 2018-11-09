В Петербурге основательница "Зеоры" получила условный срок
Суд Санкт-Петербурга 9 ноября вынес приговор Ольге Маркеловой, являющейся одной из основательниц ликвидированной организации "Зеора" Она получила условный срок.
Эта организация оказывала платные услуги в виде тренингов личностного роста. Во время расследования выяснилось, что Маркелова незаконно применяла гипноз. Эти действия, на основе судебно-медицинского заключения, были признаны опасными, наносящими непоправимый вред психике человека.
Ольга Маркелова осуждена по статье 239 части1 УК РФ. Она полностью признала свою вину в данном преступлении.
Учредителями АНО "Зеора" являлась семья Маркеловых. 1 октября 2017 года ФСБ произвело захват организаторов этой фирмы, которые по решению суда были приговорены к домашнему аресту. В 2018 году Виктору удалось скрыться, об этом информировал его адвокат(Андрей Макаркин). Сейчас Виктор Маркелов находится в розыске во всём мире.
В ноябре 2017 года АНО "Зеора" ликвидировано по решению суда Санкт-Петербурга.
Эта организация оказывала платные услуги в виде тренингов личностного роста. Во время расследования выяснилось, что Маркелова незаконно применяла гипноз. Эти действия, на основе судебно-медицинского заключения, были признаны опасными, наносящими непоправимый вред психике человека.
Ольга Маркелова осуждена по статье 239 части1 УК РФ. Она полностью признала свою вину в данном преступлении.
Учредителями АНО "Зеора" являлась семья Маркеловых. 1 октября 2017 года ФСБ произвело захват организаторов этой фирмы, которые по решению суда были приговорены к домашнему аресту. В 2018 году Виктору удалось скрыться, об этом информировал его адвокат(Андрей Макаркин). Сейчас Виктор Маркелов находится в розыске во всём мире.
В ноябре 2017 года АНО "Зеора" ликвидировано по решению суда Санкт-Петербурга.
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 12:18