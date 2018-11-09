В Петербурге основательница "Зеоры" получила условный срок





Эта организация оказывала платные услуги в виде тренингов личностного роста. Во время расследования выяснилось, что Маркелова незаконно применяла гипноз. Эти действия, на основе судебно-медицинского заключения, были признаны опасными, наносящими непоправимый вред психике человека.Ольга Маркелова осуждена по статье 239 части1 УК РФ. Она полностью признала свою вину в данном преступлении.Учредителями АНО "Зеора" являлась семья Маркеловых. 1 октября 2017 года ФСБ произвело захват организаторов этой фирмы, которые по решению суда были приговорены к домашнему аресту. В 2018 году Виктору удалось скрыться, об этом информировал его адвокат(Андрей Макаркин). Сейчас Виктор Маркелов находится в розыске во всём мире.В ноябре 2017 года АНО "Зеора" ликвидировано по решению суда Санкт-Петербурга.