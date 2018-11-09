Бари Алибасов столкнулся с неприязнью буфетчицы в столовой

Об этом музыкант рассказал в своем Instagram-микроблоге, обнародовав фото из буфета. Алибасов рассматривал у стойки блюда, предлагаемые заведением, а женщина-продавец в это время весьма подозрительно поглядывала на посетителя. Знаменитость в подписи к фотографии передал слова буфетчицы, видимо, не признавшей известного продюсера: «Ходят тут всякие без денег».Как в шутку отметили поклонники Алибасова в комментариях к публикации, они всегда готовы одолжить ему необходимую сумму, чтобы он не остался голодным. Некоторые уверено заявили, каждая женщина будет счастлива накормить композитора и даже не потребует за это денег.