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Бари Алибасов столкнулся с неприязнью буфетчицы в столовой

Бари Алибасова не признала буфетчица и огорошила его неприятной фразой. Женщина заявила, мол, «ходят тут всякие без денег».
Бари Алибасов столкнулся с неприязнью буфетчицы в столовой

Об этом музыкант рассказал в своем Instagram-микроблоге, обнародовав фото из буфета. Алибасов рассматривал у стойки блюда, предлагаемые заведением, а женщина-продавец в это время весьма подозрительно поглядывала на посетителя. Знаменитость в подписи к фотографии передал слова буфетчицы, видимо, не признавшей известного продюсера: «Ходят тут всякие без денег».

Как в шутку отметили поклонники Алибасова в комментариях к публикации, они всегда готовы одолжить ему необходимую сумму, чтобы он не остался голодным. Некоторые уверено заявили, каждая женщина будет счастлива накормить композитора и даже не потребует за это денег.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 12:07

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