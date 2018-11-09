Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фото с недовольным лицом





Настасья Самбурская активно пользуется социальными сетями. Актриса и телеведущая часто публикует фото и видео в Instagram. Несколько часов назад знаменитость решила поднять настроение своим подписчикам и показала им фотографию, на которой она запечатлена с недовольным лицом и высунутым языком. В комментарии к снимку Настасья Самбурская написала: "Картина «Обожаю утро» всем бодрых свершений! Мой день- четверг".Многочисленные подписчики знаменитости написали, что по утрам актриса выглядит прекрасно. Некоторые похвалили ее стиль в одежде, другие восхитились ее стройностью. Всего за несколько десятков минут фотография Настасьи Самбурской собрала более 48 тысяч отметок "Мне нравится".