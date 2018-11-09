Уфолог выявил на Марсе таинственные древние структуры
Известный уфолог Скотт Уоринг выявил на поверхности Марса загадочные объекты. Таинственные древние структуры исследователь заметил, изучая космические фотографии Красной планеты.
Уоринг считает длинные конструкции очень похожими на стены зданий. Кроме множества таких загадочных структур, уфолог обнаружил на фотографии Марса холм, на вершине которого вырезано изображение лица. Очертание настолько древнее, отметил конспиролог, что его детали очень трудно разглядеть.
Находки, по мнению Уоринга, на 100% доказывают существование цивилизаций, процветавших на Марсе в далеком прошлом. NASA всячески скрывает эти факты, не желая открывать правду человечеству.
Уоринг считает длинные конструкции очень похожими на стены зданий. Кроме множества таких загадочных структур, уфолог обнаружил на фотографии Марса холм, на вершине которого вырезано изображение лица. Очертание настолько древнее, отметил конспиролог, что его детали очень трудно разглядеть.
Находки, по мнению Уоринга, на 100% доказывают существование цивилизаций, процветавших на Марсе в далеком прошлом. NASA всячески скрывает эти факты, не желая открывать правду человечеству.
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:52