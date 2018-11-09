В Сибири найдена самая полезная в мире рыба





По словам специалистов Сибирского федерального университета, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты человеческий организм в основном получает из рыбы и морских продуктов. Эти кислоты предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают мозговую деятельность и нормализуют память, повышая способность человека к обучению.Заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев отметил, что боганидский голец — настоящий чемпион в плане полезности для людей, следящих за состоянием своего здоровья. Ни одна другая рыба не содержит столь много полиненасыщенных жирных кислот омега-3.