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В Сибири найдена самая полезная в мире рыба

Российские ученые обнаружили в арктической зоне Сибири самую полезную рыбу в мире под названием боганидский голец. Он содержит в себе рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3: 33 миллиграмма на грамм.

В Сибири найдена самая полезная в мире рыба


По словам специалистов Сибирского федерального университета, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты человеческий организм в основном получает из рыбы и морских продуктов. Эти кислоты предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают мозговую деятельность и нормализуют память, повышая способность человека к обучению.

Заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев отметил, что боганидский голец — настоящий чемпион в плане полезности для людей, следящих за состоянием своего здоровья. Ни одна другая рыба не содержит столь много полиненасыщенных жирных кислот омега-3.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:43

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