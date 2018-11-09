В возрасте 54 лет скончался актер «Ералаша» Николай Румянцев
Накануне скончался один из наиболее известнейших актеров «Ералаша» Николай Румянцев. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на сведения от родных артиста.
Николай Румянцев родился в Москве 1 июля 1964 года. Будучи подростком он прославился своими многочисленными ролями в детском киножурнале под названием «Ералаш». Также актер сыграл одну из главных ролей в фильме «Прилетел марсианин в осеннюю ночь», который вышел в 1979 году. Николай Румянцев принял участи и в кинокартине под названием «Весенняя олимпиада, или Начальник хора».
Беседуя с журналистами Николай Румянцев часто вспоминал, что в свое время он не успел поступить на актерский факультет. Но он всегда подчеркивал, что «Ералаш» дал ему воспитание. Также артист рассказывал, что ему приходилось работать сборщиком кассовых аппаратов, водителем и автослесарем. Родственники Николая Румянцева предпочли не сообщать общественности причину смерти актера.
Николай Румянцев родился в Москве 1 июля 1964 года. Будучи подростком он прославился своими многочисленными ролями в детском киножурнале под названием «Ералаш». Также актер сыграл одну из главных ролей в фильме «Прилетел марсианин в осеннюю ночь», который вышел в 1979 году. Николай Румянцев принял участи и в кинокартине под названием «Весенняя олимпиада, или Начальник хора».
Беседуя с журналистами Николай Румянцев часто вспоминал, что в свое время он не успел поступить на актерский факультет. Но он всегда подчеркивал, что «Ералаш» дал ему воспитание. Также артист рассказывал, что ему приходилось работать сборщиком кассовых аппаратов, водителем и автослесарем. Родственники Николая Румянцева предпочли не сообщать общественности причину смерти актера.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:21