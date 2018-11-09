В возрасте 54 лет скончался актер «Ералаша» Николай Румянцев





Николай Румянцев родился в Москве 1 июля 1964 года. Будучи подростком он прославился своими многочисленными ролями в детском киножурнале под названием «Ералаш». Также актер сыграл одну из главных ролей в фильме «Прилетел марсианин в осеннюю ночь», который вышел в 1979 году. Николай Румянцев принял участи и в кинокартине под названием «Весенняя олимпиада, или Начальник хора».Беседуя с журналистами Николай Румянцев часто вспоминал, что в свое время он не успел поступить на актерский факультет. Но он всегда подчеркивал, что «Ералаш» дал ему воспитание. Также артист рассказывал, что ему приходилось работать сборщиком кассовых аппаратов, водителем и автослесарем. Родственники Николая Румянцева предпочли не сообщать общественности причину смерти актера.