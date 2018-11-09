Модель Chevrolet Corvette Z06 создали в особой версии





Под капотом транспортного средства размещается трёхлитровый двигатель на 850 л.с. Машина после улучшения стала напоминать гоночный вариант C7R. Авто обладает усиленным аэродинамическим обвесом, а также разноразмерными колёсами. Специалистами установлена новая система впрыска, применяется усиленный коленчатый вал, а также установлен гоночный распредвал, шкивы. Трансмиссией выступает 8-ступенчатая автоматическая КПП, которая обладает подрулевыми лепестками управления. Стандартный актуальный Corvette Z06 осуществляет разгон до 97 км/ч за 2,95 сек. На кузове авто имеется карбоновый сплиттер с винглетами. Также имеет место массивное заднее антикрыло.Специалисты установили аэродинамические боковые пороги. Транспортное средство получило кованые двухсоставные колёса ADV.1. Спереди стоят 19-дюймовые колёса, а сзади 20-дюймовые. Для них используются трековые эксклюзивные шины типа Michelin Pilot Sport Cup 2.