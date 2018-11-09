Модель Chevrolet Corvette Z06 создали в особой версии
Авто класса gran turismo - Chevrolet Corvette Z06 создали в особой версии. Специалисты известного ателье Speed Society доработали базовое купе.
Под капотом транспортного средства размещается трёхлитровый двигатель на 850 л.с. Машина после улучшения стала напоминать гоночный вариант C7R. Авто обладает усиленным аэродинамическим обвесом, а также разноразмерными колёсами. Специалистами установлена новая система впрыска, применяется усиленный коленчатый вал, а также установлен гоночный распредвал, шкивы. Трансмиссией выступает 8-ступенчатая автоматическая КПП, которая обладает подрулевыми лепестками управления. Стандартный актуальный Corvette Z06 осуществляет разгон до 97 км/ч за 2,95 сек. На кузове авто имеется карбоновый сплиттер с винглетами. Также имеет место массивное заднее антикрыло.
Специалисты установили аэродинамические боковые пороги. Транспортное средство получило кованые двухсоставные колёса ADV.1. Спереди стоят 19-дюймовые колёса, а сзади 20-дюймовые. Для них используются трековые эксклюзивные шины типа Michelin Pilot Sport Cup 2.
Под капотом транспортного средства размещается трёхлитровый двигатель на 850 л.с. Машина после улучшения стала напоминать гоночный вариант C7R. Авто обладает усиленным аэродинамическим обвесом, а также разноразмерными колёсами. Специалистами установлена новая система впрыска, применяется усиленный коленчатый вал, а также установлен гоночный распредвал, шкивы. Трансмиссией выступает 8-ступенчатая автоматическая КПП, которая обладает подрулевыми лепестками управления. Стандартный актуальный Corvette Z06 осуществляет разгон до 97 км/ч за 2,95 сек. На кузове авто имеется карбоновый сплиттер с винглетами. Также имеет место массивное заднее антикрыло.
Специалисты установили аэродинамические боковые пороги. Транспортное средство получило кованые двухсоставные колёса ADV.1. Спереди стоят 19-дюймовые колёса, а сзади 20-дюймовые. Для них используются трековые эксклюзивные шины типа Michelin Pilot Sport Cup 2.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:32