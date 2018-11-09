Ольга Казаченко поддержала ставшего недавно отцом 69-летнего Градского

«Естественные процессы», отметила Казаченко, не остановить, и избраннице Градского, возможно, придется растить сына одной, но она всегда мечтала родить ребенка от любимого человека. Музыкант, уверена бывшая жена звезды 90-х, станет для наследника отличным отцом. Ольга Казаченко рада за пару и желает артисту крепкого здоровья и долголетия, чтобы он смог дольше поддерживать супругу и малыша.Александр Градский и Марина Коташенко вместе уже 15 лет, несмотря на 32-летнюю разницу в возрасте. У гражданских супругов уже есть совместный сын Александр, родившийся в 2014 году, а теперь появился еще один. Всего у знаменитости четверо детей – двое от первого брака с Ольгой Градской. На днях музыкант отпраздновал 69-летие, но он остается в отличной форме, а также не перестает удивлять публику неиссякаемой энергией.