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В Перми обнажённый мужчина ночью проник в "Сбербанк"

[b]В Перми 7 ноября в 3 часа ночи в "Сбербанк", находящийся по улице Карпинского 107, проник обнажённый мужчина. Он был испачкан кровью, струящейся из его раны на голове. Это происшествие зафиксировано в районе Индустриальный.[b]
В Перми обнажённый мужчина ночью проник в "Сбербанк"


На ногах этого человека не было даже носков. Мужчина предпринял попытку согреться в этом отделении банка ночью, проникнув внутрь, стал готовиться ко сну прямо на полу. Но ни согреться, ни поспать ему так и не удалось. Пермяку помешала охрана, прибывшая на место происшествия, и отправила на машине "скорой помощи" в больницу, где ему оказали первую помощь.



 
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Происшествия
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 11:01

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