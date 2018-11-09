АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

Внучка Николая Караченцова показала в Instagram последнее фото с актером

Внучка легендарного артиста Николая Караченцова Янина показала на своей странице в Instagram одну из последних фотографий знаменитого дедушки, позируя перед камерой рядом. Актер ушел из жизни 26 октября 2018 года.

Внучка Николая Караченцова показала в Instagram последнее фото с актером

За сутки до того, как появилось известие о том, что Николай Караченцов скончался, к нему в больницу приезжали его близкие люди. Вдова Людмила Поргина рассказала, что народного артиста навестили сын Андрей с супругой Ириной и внучкой. Сейчас стало известно, что родственники сделал снимки со знаменитостью, а его внучка Янина опубликовала фото в Instagram. В комментарии девочка написала: "Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!".

Внучка Николая Караченцова показала в Instagram последнее фото с актером

Преданные поклонники Николая Караченцова написали под публикацией слова соболезнования. Многие поблагодарили артиста за его творчество и выразили свою печаль.

Напомним, Николай Караченцов умер в онкологической клинике в Москве. Легендарный артист несколько лет боролся с раком.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская опубликовала в Instagram
Уфолог выявил на Марсе таинственные древние
В Сибири найдена самая полезная в мире рыба
Модель Chevrolet Corvette Z06 создали в особой
В возрасте 54 лет скончался актер «Ералаша»
Ольга Казаченко поддержала ставшего недавно отцом
Внучка Николая Караченцова показала в Instagram
В России собираются создать индивидуальную
В Перми обнажённый мужчина ночью проник в
«Не имею права долго болеть»: Серябкина
Сын Олега Газманова опубликовал в Instagram
Ксения Собчак назвала «глупость» залогом
Андрей Малахов рассказал о первых шагах
В Росии появится новая профессия цифровой куратор
Ученые: Больших озер под ледяными потоками в
В ДНР предотвратили обрыв на опорах ЛЭП,
«Одержимые» спортзалом мужчины часто впадают в
Саша Гобозов заявил, что Ольгу Васильевну
В Роскачестве составили рейтинг лучших
Варнава «зажгла» подписчиков в Instagram
Ученые раскрыли тайну низкого роста пигмеев
Кровяное давление снижается под воздействием
Тимур Еремеев после теста ДНК предложил Карине
Американец снял на камеру полет эскадры НЛО в
Тамара Глоба в ток-шоу "Жена.История Любви"
Мать тренера по фигурному катанию Этери
Ученые: Расшифрована ДНК самой древней мумии
Максим Галкин не планирует переносить гастроли
Телепроект "Дом-2" оплатит свадьбу Саши Черно и
Мама Ольги Бузовой назвала беременность дочери
Просмотреть все новости