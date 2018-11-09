Внучка Николая Караченцова показала в Instagram последнее фото с актером





За сутки до того, как появилось известие о том, что Николай Караченцов скончался, к нему в больницу приезжали его близкие люди. Вдова Людмила Поргина рассказала, что народного артиста навестили сын Андрей с супругой Ириной и внучкой. Сейчас стало известно, что родственники сделал снимки со знаменитостью, а его внучка Янина опубликовала фото в Instagram. В комментарии девочка написала: "Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!".Преданные поклонники Николая Караченцова написали под публикацией слова соболезнования. Многие поблагодарили артиста за его творчество и выразили свою печаль.Напомним, Николай Караченцов умер в онкологической клинике в Москве. Легендарный артист несколько лет боролся с раком.