«Не имею права долго болеть»: Серябкина прокомментировала фото из больницы

Серябкина рассказала, что активно готовилась к сольному концерту, мало отдыхала и перенапрягла свой организм. Переутомление отразилось на общем самочувствии артистки, и ей пришлось лечь под капельницу.После публикации фото из больницы, знаменитость получила множество посланий от обеспокоенных поклонников, поспешив их успокоить. Серябкина отметила, что ей уже намного лучше, и концерт, который с нетерпением ждут не только ее фанаты, но и она сама, состоится, как и планировалось, вечером 9 ноября. «Долго болеть, - заявила певица, - я не могу себе позволить, не имею права».Подписчики профиля певицы в Instagram пожелали звезде здоровья и посоветовали уменьшить рабочее время. Поклонники Серябкиной уверены, более продолжительный отдых пойдет на пользу ее здоровью и творчеству.