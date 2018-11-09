Сын Олега Газманова опубликовал в Instagram снимки с модной фотосессии





Филипп Газманов не часто радует своих преданных поклонников публикациями в социальных сетях. Но накануне сын знаменитого певца показал подписчикам в Instagram несколько фотографий с модной фотосессии. На снимках молодой человек запечатлен в темных брюках, сером свитере и пальто. В комментарии к публикации Филипп Газманов написал: "Where do ghosts buy clothes?". В конце своего поста он спросил у фанатов, какой худший каламбур они когда-либо слышали.Подписчики не заставили себя долго ждать, они написали сыну Олега Газманова множество комплиментов. Всего за сутки публикация Филиппа Газманова набрала много лайков.Напомним, что в 2003 году Олег Газманов женился на Марине Муравьевой и взял под опеку ее сына Филиппа от прошлого брака.