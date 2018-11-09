Андрей Малахов рассказал о первых шагах наследника в “Прямом эфире”
Ведущий редко озвучивает подробности из своей личной жизни, однако решил поделиться со зрителями некоторыми моментами, связанными с рождением его наследника. Андрей Малахов рассказал о первых шагах Александра в “Прямом эфире”.
Поклонники звезды узнали о его грядущем отцовстве во время обсуждения информации, касающейся его увольнения с программы “Пусть говорят”. Сейчас в новом выпуске шоу Андрей Малахов во время беседы со Светланой Лободой рассказал, что его сын уже учится делать первые шаги.
Ведущий признался, что сильно волнуется за наследника, а певица поддержала тему и тоже назвала воспитание детей большой ответственностью, исходя из личного опыта. Когда на свет появляются дети, родители невольно начинают переживать за их судьбу и хотят сделать ее лучше.
Поклонники звезды узнали о его грядущем отцовстве во время обсуждения информации, касающейся его увольнения с программы “Пусть говорят”. Сейчас в новом выпуске шоу Андрей Малахов во время беседы со Светланой Лободой рассказал, что его сын уже учится делать первые шаги.
Ведущий признался, что сильно волнуется за наследника, а певица поддержала тему и тоже назвала воспитание детей большой ответственностью, исходя из личного опыта. Когда на свет появляются дети, родители невольно начинают переживать за их судьбу и хотят сделать ее лучше.