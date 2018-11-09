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Ученые: Больших озер под ледяными потоками в Антарктиде нет

Изучив крупнейшие потоки в Восточной Антарктиде, гляциологам из Германии не удалось найти под ними больших подледных озер. Специалисты немецкого Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера исследовали подледную часть ледника Рековери, но смогли обнаружить там лишь небольшие озерца, которые не способны разгонять ледяные массивы.

Ученые: Больших озер под ледяными потоками в Антарктиде нет


Исследования немецких ученых опровергают теорию, утверждающую о том, что под антарктическими потоками существуют большие подледные озера, подтапливающие и ускоряющие движение ледяных масс. Скорость льда в таких потоках варьируется от 10 до 400 метров в год.

Одним из крупнейших антарктических потоков является ледник Рековери. Он переносит лед из Восточно-Антарктического ледяного щита в Западную Антарктиду к шельфовому леднику Фильхнера. Ученые под руководством Томаса Кляйнера, воспользовавшись радиогляциологическим радаром, измерили толщину и изучили геометрию ледника, но следов крупных озер под ним не нашли. Теперь специалистам предстоит выяснить, какова истинная причина возникновения участков быстро движущегося льда.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:31

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