Ученые: Больших озер под ледяными потоками в Антарктиде нет





Исследования немецких ученых опровергают теорию, утверждающую о том, что под антарктическими потоками существуют большие подледные озера, подтапливающие и ускоряющие движение ледяных масс. Скорость льда в таких потоках варьируется от 10 до 400 метров в год.Одним из крупнейших антарктических потоков является ледник Рековери. Он переносит лед из Восточно-Антарктического ледяного щита в Западную Антарктиду к шельфовому леднику Фильхнера. Ученые под руководством Томаса Кляйнера, воспользовавшись радиогляциологическим радаром, измерили толщину и изучили геометрию ледника, но следов крупных озер под ним не нашли. Теперь специалистам предстоит выяснить, какова истинная причина возникновения участков быстро движущегося льда.