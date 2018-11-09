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В ДНР предотвратили обрыв на опорах ЛЭП, обезвредив установленное взрывное устройство

В ДНР был предотвращён обрыв ЛЭП. На опорах электропередач неизвестные установили взрывное устройство. В настоящее время устанавливается личность преступников.

В ДНР предотвратили обрыв на опорах ЛЭП, обезвредив установленное взрывное устройство


Как передаёт издание «Слово и Дело», сотрудниками правоохранительных органов ДНР было обнаружено, а также обезврежено самодельное взрывное устройство, находившееся на опорах линии электропередачи. Согласно информации пресс-службы Министерства внутренних дел ДНР, взрывчатка была найдена в поселке Новый Свет, который размещается в 40 км от Донецка. Представители полиции в настоящее время ведут работу по установке личностей преступников, которые устанавливали данное самодельное взрывное устройство.

В правительстве ДНР и ЛНР раньше заявили, что готовы к возможным диверсиям во время предстоящих 11 ноября местных выборов. Руководство пообещало приложить максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность населения.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:22

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