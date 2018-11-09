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Саша Гобозов заявил, что Ольгу Васильевну утвердили на роль ведущей нового проекта

Новости о Гобозовой-старшей сообщил ее сын Александр, заявив, что Ольгу Васильевну утвердили на роль ведущей нового проекта.

Мама участника реалити-шоу «Дом-2» Саши Гобозова Ольга Васильевна сама была некоторое время участницей телестройки, но потом была вынуждена уйти, а теперь всеми силами старается вернуться на проект.

Саша Гобозов заявил, что Ольгу Васильевну утвердили на роль ведущей нового проекта

Несмотря на старания проектной бабушки, организаторы «Дома-2» не спешат возвращать Гобозову старшую в реалити-шоу, но на экранах она может появится уже в качестве ведущей. О формате нового шоу, в котором может принять участие Ольга Васильевна, пока ничего не известно.

Саша Гобозов заявил, что Ольгу Васильевну утвердили на роль ведущей нового проекта

Однако поклонники телестройки возмущены такими перспективами и считают, что «только бабки и не хватало» и предполагают, что Гобозова-старшая может вести разве что передачу «бабушкины страсти».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:12

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