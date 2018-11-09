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В Роскачестве составили рейтинг лучших предложений для поиска работы

Специалисты Роскачества составили рейтинг лучших предложений для эффективного поиска работы. В список всего попало 27 программ, которые работают в онлайн режиме.

В Роскачестве составили рейтинг лучших предложений для поиска работы


Приложения во время исследования оценивали по 80 различным критериям. Важнейшим из них является кроссплатформенность. Стоит отметить, что приложения, предназначенные для поиска работы, должны были работать на основе любой операционной системы. Лучшие программы могут в данном случае адаптироваться к техническим характеристикам, при этом убирая с интерфейса все элементы, нагружающие оперативную память либо процессор. Первое место в этом рейтинге заняла программа HeadHunter. На втором месте разместилась SuperJob. Третье место досталось «Зарплата.ру». Эксперты Роскачества также выделили такие приложения как Trovit, «Росработа», Jobrapido. Далее идут «Карьерист.ру», «Объявления Avito», а также Worki.

Специалисты среди приложений на операционке iOS выделили «Росработа» и Indeed Работа. На третьей позиции разместилась Trovit. Данные приложения за адаптивность получили максимальную оценку.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:01

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