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Варнава «зажгла» подписчиков в Instagram посвященным ужину танцем

Екатерина Варнава развеселила подписчиков своего Instagram-профиля очередным позитивным видео. На нем актриса исполнила зажигательный танец, «посвященный ужину».
Варнава «зажгла» подписчиков в Instagram посвященным ужину танцем

Варнава в компании своей коллеги из Comedy Woman Натальи Андреевны шествовала по торговому комплексу, пританцовывая под композицию Никиты «Улетели навсегда». Знаменитости, энергично двигаясь под музыку, часто оборачивались, чтобы посмотреть на оператора, снимавшего их сзади. Голос за кадром отметил, что зажигательный танец юмористок «посвящен ужину». Как призналась Варнава в подписи к ролику, через десять секунд она «впечаталась в стеклянную дверь».

Поклонникам звезды Comedy Woman ее «посвященный ужину» танец пришелся по душе. Варнаву назвали «вечным позитивом» и поблагодарили за ролик, «сделавший утро». Некоторые подписчики, вспоминая самокритичный хештег знаменитости к своим публикациям «лучшебыродила», намекнули, что ей давно пора это сделать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 09:47

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