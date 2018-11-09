Ученые раскрыли тайну низкого роста пигмеев





Ранее пигмеями называли группу низкорослых народов, обитавших преимущественно в африканских экваториальных лесах. Однако через некоторое время подобные низкорослые племена были найдены в лесах Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и в других регионах планеты. Ученые не могли точно сказать, почему у пигмеев такой низкий рост. Они предположили, что благодаря карликовости пигмеям удается переносить сильную жару и высокий уровень влажности.Затем была выдвинута новая гипотеза, гласившая, что низкорослым людям намного проще перемещаться в густых зарослях тропических лесов. Специалисты разработали биомеханическую модель, способную имитировать движение людей разного роста в лесах. В ходе эксперимента выяснилось, что высоким людям намного труднее перемещаться в лесах Западной Малайзии и Боливии. А вот карлики стремительнее передвигались в условиях плотных зарослей и быстрее добывали себе пропитание.