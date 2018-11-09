Тимур Еремеев после теста ДНК предложил Карине Мишулиной «исчезнуть из его жизни»
Тимур Еремеев заявил Карине Мишулиной, чтобы она исчезла из его жизни, так как актриса не хочет признавать его своим братом. 34-летний актер после проведённого теста на ДНК может открыто называть Спартака Мишулина своим родным отцом.
Однако на программе «Пусть говорят» стало известно, что Тимур Еремеев смог только отстоять право на публикацию некоторых данных о себе, однако не доказал окончательно своё родство с Мишулиными. Окончательно потеряв надежду называть открыто Карину своей сестрой, Тимур заявил, что «теперь она может исчезнуть из его жизни».
Еремеев неоднократно заявлял, что его мама долгое время общалась с российским актёром Спартаком Мишулиным. Также его слова подтверждали некоторые театральные работники, видевшие эту пару вместе. В свою очередь Карина Мишулина не хочет верить Тимуру, считая, что он желает просто очернить память ее отца.
Однако на программе «Пусть говорят» стало известно, что Тимур Еремеев смог только отстоять право на публикацию некоторых данных о себе, однако не доказал окончательно своё родство с Мишулиными. Окончательно потеряв надежду называть открыто Карину своей сестрой, Тимур заявил, что «теперь она может исчезнуть из его жизни».
Еремеев неоднократно заявлял, что его мама долгое время общалась с российским актёром Спартаком Мишулиным. Также его слова подтверждали некоторые театральные работники, видевшие эту пару вместе. В свою очередь Карина Мишулина не хочет верить Тимуру, считая, что он желает просто очернить память ее отца.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:25