Тимур Еремеев после теста ДНК предложил Карине Мишулиной «исчезнуть из его жизни»





Однако на программе «Пусть говорят» стало известно, что Тимур Еремеев смог только отстоять право на публикацию некоторых данных о себе, однако не доказал окончательно своё родство с Мишулиными. Окончательно потеряв надежду называть открыто Карину своей сестрой, Тимур заявил, что «теперь она может исчезнуть из его жизни».Еремеев неоднократно заявлял, что его мама долгое время общалась с российским актёром Спартаком Мишулиным. Также его слова подтверждали некоторые театральные работники, видевшие эту пару вместе. В свою очередь Карина Мишулина не хочет верить Тимуру, считая, что он желает просто очернить память ее отца.