Американец снял на камеру полет эскадры НЛО в пустыне





Автор сюжета предпочел не называть свое имя, отметив, что отвлекся от работы из-за съемки. В ролике четко виден объект, двигающийся на большой скорости, к которому потом присоединились другие НЛО.Пользователи не сомневались, что вереница светящихся огней была связана с гуманоидами, решившими замаскироваться, чтобы не попадаться на глаза людям. Уфологи заговорили о приближении Планеты Х, которая спровоцировала активность внеземных цивилизаций, решивших посетить Землю.