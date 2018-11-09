Американец снял на камеру полет эскадры НЛО в пустыне
В последнее время исследователи стали получать много материалов от свидетелей событий, заметивших в небе небольшие группы кораблей пришельцев. Американец снял на камеру полет эскадры НЛО в пустыне, опубликовав видео в сетях.
Автор сюжета предпочел не называть свое имя, отметив, что отвлекся от работы из-за съемки. В ролике четко виден объект, двигающийся на большой скорости, к которому потом присоединились другие НЛО.
Пользователи не сомневались, что вереница светящихся огней была связана с гуманоидами, решившими замаскироваться, чтобы не попадаться на глаза людям. Уфологи заговорили о приближении Планеты Х, которая спровоцировала активность внеземных цивилизаций, решивших посетить Землю.
Автор сюжета предпочел не называть свое имя, отметив, что отвлекся от работы из-за съемки. В ролике четко виден объект, двигающийся на большой скорости, к которому потом присоединились другие НЛО.
Пользователи не сомневались, что вереница светящихся огней была связана с гуманоидами, решившими замаскироваться, чтобы не попадаться на глаза людям. Уфологи заговорили о приближении Планеты Х, которая спровоцировала активность внеземных цивилизаций, решивших посетить Землю.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:14