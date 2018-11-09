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Мать тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе умерла после тяжелой болезни

У Этери Тутберидзе из жизни ушла мама. Свои соболезнования тренеру по фигурному катанию выразили фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Мать тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе умерла после тяжелой болезни


Пока неизвестно, где проведут церемонию прощания. Этери Тутберидзе отказалась комментировать произошедшее. Она со своей мамой была очень близка. Последнее несколько месяцев дочка известного российского тренера по фигурному катанию делала всё, чтобы помочь ей победить болезнь. Многие спортсмены, деятели культуры и прочие люди выразили свои соболезнования по поводу кончины матери известной спортсменки.

Стоит отметить, хотя фигуристки Загитова и Медведева находятся сейчас в разных лагерях, по всей видимости, они обе будут в эту трудную минуту присутствовать рядом с Этери Тутберидзе.



 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:56

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