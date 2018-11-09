Ученые: Расшифрована ДНК самой древней мумии Нового Света
Генетикам удалось расшифровать ДНК самой древней мумии Нового Света, найденной в США в 1940 году в Пещере Духов. Новые результаты исследования помогли установить, что обитатели Южной и Северной Америки 10 000 лет назад приходились друг другу родственниками, а также были родней современных индейцев.
Долгое время антропологи полагали, что предками современных индейцев являлись жители Алтая, переселившиеся 15 000 лет назад с территории Южной Сибири в Америку в результате миграции. Однако ученые находят все больше доказательств того, что миграционных волн могло быть три.
Данные, полученные в ходе расшифровки ДНК, позволяют предположить, что от первой общины, поселившейся в Северной Америке, отделилось две группы, которые отправились на юг и успешно добрались до Южной Америки.
Долгое время антропологи полагали, что предками современных индейцев являлись жители Алтая, переселившиеся 15 000 лет назад с территории Южной Сибири в Америку в результате миграции. Однако ученые находят все больше доказательств того, что миграционных волн могло быть три.
Данные, полученные в ходе расшифровки ДНК, позволяют предположить, что от первой общины, поселившейся в Северной Америке, отделилось две группы, которые отправились на юг и успешно добрались до Южной Америки.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:48