Ученые: Расшифрована ДНК самой древней мумии Нового Света





Долгое время антропологи полагали, что предками современных индейцев являлись жители Алтая, переселившиеся 15 000 лет назад с территории Южной Сибири в Америку в результате миграции. Однако ученые находят все больше доказательств того, что миграционных волн могло быть три.Данные, полученные в ходе расшифровки ДНК, позволяют предположить, что от первой общины, поселившейся в Северной Америке, отделилось две группы, которые отправились на юг и успешно добрались до Южной Америки.