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Ученые: Расшифрована ДНК самой древней мумии Нового Света

Генетикам удалось расшифровать ДНК самой древней мумии Нового Света, найденной в США в 1940 году в Пещере Духов. Новые результаты исследования помогли установить, что обитатели Южной и Северной Америки 10 000 лет назад приходились друг другу родственниками, а также были родней современных индейцев.

Ученые: Расшифрована ДНК самой древней мумии Нового Света


Долгое время антропологи полагали, что предками современных индейцев являлись жители Алтая, переселившиеся 15 000 лет назад с территории Южной Сибири в Америку в результате миграции. Однако ученые находят все больше доказательств того, что миграционных волн могло быть три.

Данные, полученные в ходе расшифровки ДНК, позволяют предположить, что от первой общины, поселившейся в Северной Америке, отделилось две группы, которые отправились на юг и успешно добрались до Южной Америки.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:48

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