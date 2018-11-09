Тамара Глоба в ток-шоу "Жена.История Любви" рассказала о своей победе над раком





Телеведущая Тамара Глоба поделилась своей историей о болезни, коснувшейся её здоровья в 23 года. У неё была обнаружена злокачественная опухоль, за всё время болезненного лечения, муж ни в чём не стал помогать.Находясь в онкологическом отделении больницы, после операции, у неё даже не было сил подняться с кровати.Знаменитость победила свой недуг, выписавшись из клиники, у неё родилась дочь, но и это событие не предотвратило развода.Тамара Глоба всегда предчувствовала встречу со своим вторым мужем, имя которого Павел. Будущий муж сразил её своей красотой и необычным взглядом, который её пугал очень долго, целый год она уклонялась от встреч.Во втором браке телеведущая родила сына, назвали его Богданом. Но и этот брак тоже распался. После этого у неё в жизни была ещё одна любовь - Вениамин, но расписываться они не стали, несмотря на настойчивость жениха.В данное время телеведущая держит свою личную жизнь в секрете.