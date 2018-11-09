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Телепроект "Дом-2" оплатит свадьбу Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Бракосочетание участников телепроекта "Дом-2" Александры Черно и Иосифа Оганесяна обязательно станет главным событием года.

Однако жених и невеста сегодня очень расстроены тем, что пара Алексей Купин/Майя Донцова своей свадьбой желают омрачить их праздник, а значит, готовы воевать за каждого гостя на своей свадьбе.

Телепроект "Дом-2" оплатит свадьбу Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Кстати, болельщики недоумевают, откуда у Йоси и Александры деньги на мероприятие, ведь сейчас все их доходы идут на оплату долгов, которые Саша нахватала до прихода на телепроект.

Торжество и дети - это, конечно, хорошо, но это всё-таки достаточно ответственные шаги в жизни любой семьи, поэтому одним из самых главных аспектов счастливой жизни являются, пусть даже небольшие, но деньги. Ведь совсем недавно Оганесян был категорически против свадьбы и детей, ибо за душой у него ничего не было.

И вот как-то Саше Черно удалось убедить своего бойфренда.

Телепроект "Дом-2" оплатит свадьбу Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Однако вездесущие инсайдеры сообщают, что произошло это после того, как Саша вынудила руководителей реалити-шоу оплатить им свадьбу и последующие траты на малыша, если скандальная пара останется на "Доме-2".

Илья Яббаров на очередном выпуске "Бородина против Бузовой" рассказал о том, что якобы администрация согласна оплатить им свадьбу на проекте.

Теперь ясно, почему девушка хочет собрать как можно больше гостей. Ведь всё оплачено, а подаренные денежки будут приятным бонусом к замужеству. Ведь, чем больше гостей придёт на свадьбу, тем крупнее будет сумма подаренного.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:27

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