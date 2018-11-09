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Максим Галкин не планирует переносить гастроли из-за болезни Аллы Пугачевой

Слухи о том, что у Аллы Пугачевой ухудшилось здоровье, прокомментировал её муж Максим Галкин. Артист и телеведущий заявил, что он не планирует отменять запланированные гастроли в Канаде.

Максим Галкин не планирует переносить гастроли из-за болезни Аллы Пугачевой


По словам Максима Галкина, в настоящее время речь не идет о серьезных проблемах со здоровьем Аллы Пугачевой. Супруг Примадонны отметил, что у него в семье все в порядке, поэтому он без проблем гастролирует. По словам шоумена, Пугачева о своем состоянии рассказала обществу в объеме, в котором она посчитала нужным.

Максим Галкин не планирует переносить гастроли из-за болезни Аллы Пугачевой


Раньше сообщалось, что Алла Пугачева отказалась 10 ноября выступать на концерте российского певца Леонида Агутина в стенах спортивного комплекса «Олимпийский». Свое решение певица объяснила проблемами со здоровьем. При Примадонна не стала озвучивать подробности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:36

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