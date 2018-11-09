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Мама Ольги Бузовой назвала беременность дочери «топ-новостью»

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова уже два года находится в статусе «одинока», но, тем не менее, в Сети появились слухи о ее беременности. Свой комментарий по поводу этой новости дала мама звезды – Ирина Александровна.

Свои мечты о ребенке Бузова не скрывает и даже признавалась, что задумывалась об усыновлении, но пока Ольга упорно трудится, а слухи о ее беременности ширятся.

Мама Ольги Бузовой назвала беременность дочери «топ-новостью»

Ирина Александровна посчитала унизительным задавать дочери такие личные вопросы, но при этом признает, что «Бузова беременна – это топ-новость». Сама мама Ольги считает подобные слухи бредом и отказывается их комментировать.

Нужно отметить, что Ольга Бузова упорно занимается в спортзале и полностью выкладывается на сцене, но фанаты усмотрели у нее округлившийся живот и пришли к выводу, что их кумир беременна.

Мама Ольги Бузовой назвала беременность дочери «топ-новостью»

Хотя официально у ведущей реалити-шоу «Дом-2» ухажера нет, на роль жениха по прежнему претендует Денис Лебедев, победивший в шоу «Замуж за Бузову», но потом дискредитировавший себя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:19

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