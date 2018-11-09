Ольга Бузова и Витя АК-47 презентовали клип на новый гимн телепроекта «Дом-2»

«Я очень рада коллаборации с Витей АК-47, потому что мне очень нравится читать рэп. Считаю, что получился очень хороший творческий союз. Витя такой… свой парень. Нам легко работалось! Он меня направлял, поскольку он творческой человек. И каждому творческому человеку небезразлично, как звучит песня. Поэтому он мне очень помог», - рассказала Оля.

«В общем, по задумке нам требовалась модная красивая локация и Андрей Ковалев согласился помочь. Я выступала как певица и артист. Поскольку это гимн «ДОМа-2», я подходила со стопроцентной отдачей и ответственностью. Я выложилась на все тысячи процентов. Клип получился стильным, модным, с определённой идеей, смыслом и концепцией, которая прорабатывалась нашим режиссёром», - поделилась Бузова.





По словам певицы, а по совместительству и ведущей знаменитой телестройки, первый гимн для проекта был придуман еще в далеком 2004 году, а нем пелось «15 клёвых людей на проекте «ДОМ-2», с нами Ксения Собчак и Ксения Бородина», однако он уже давно устарел, поэтому и возникла мысль написать новый.Оказывается, съемки ролика затянулись с 10 утра и до позднего вечера, хотя изначально планировалось, что в 16:00 все уже будет готово. Все дело в том, что приглашенных гостей было так много, что каждому хотелось уделить отдельное время. В частности, в вышедшем клипе можно увидеть таких звезд как: Руслан Нигматуллин, Александр Шпак, Андрей Ковалев, рэпер ST и даже Дмитрий Маликов, которому досталась самая почетная роль – мужа Бузовой. Кроме этого, там были и звезды телестройки: Степан Меньщиков, Николай Должанский, Анастасия Ендальцева, Марина Африкантова, Саша Черно, Анастасия Кочервей, Роман Капаклы и другие.Стоит отметить, что все действия в клипе происходили в особняке у бизнесмена Андрея Ковалева, который часто приходит на «Дом-2» в качестве эксперта и даже планировал закрутить роман с одной из нынешних участниц, но ничего не вышло.К слову, режиссером клипа стал Алексей Голубев, который является на данный момент одним из самых востребованных российских продюсеров. Он работал со многими представителями отечественного шоу-бизнеса и с поющей телеведущей в том числе. Благодаря профессионализму и четко поставленному плану, Оля и приглашенные гости быстро сработались, и получали от съемок исключительно удовольствие.