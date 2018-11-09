Ольга Бузова и Витя АК-47 презентовали клип на новый гимн телепроекта «Дом-2»
Сегодня состоялась грандиозная премьера клипа Ольги Бузовой и Вити АК-47, снятого на песню «На «ДОМе-2» («Лоvа Лоvа»). В съемках были задействованы многие звезды российского шоу-бизнеса, а также самые яркие участники реалити-шоу.
По словам певицы, а по совместительству и ведущей знаменитой телестройки, первый гимн для проекта был придуман еще в далеком 2004 году, а нем пелось «15 клёвых людей на проекте «ДОМ-2», с нами Ксения Собчак и Ксения Бородина», однако он уже давно устарел, поэтому и возникла мысль написать новый.
Оказывается, съемки ролика затянулись с 10 утра и до позднего вечера, хотя изначально планировалось, что в 16:00 все уже будет готово. Все дело в том, что приглашенных гостей было так много, что каждому хотелось уделить отдельное время. В частности, в вышедшем клипе можно увидеть таких звезд как: Руслан Нигматуллин, Александр Шпак, Андрей Ковалев, рэпер ST и даже Дмитрий Маликов, которому досталась самая почетная роль – мужа Бузовой. Кроме этого, там были и звезды телестройки: Степан Меньщиков, Николай Должанский, Анастасия Ендальцева, Марина Африкантова, Саша Черно, Анастасия Кочервей, Роман Капаклы и другие.
Стоит отметить, что все действия в клипе происходили в особняке у бизнесмена Андрея Ковалева, который часто приходит на «Дом-2» в качестве эксперта и даже планировал закрутить роман с одной из нынешних участниц, но ничего не вышло.
К слову, режиссером клипа стал Алексей Голубев, который является на данный момент одним из самых востребованных российских продюсеров. Он работал со многими представителями отечественного шоу-бизнеса и с поющей телеведущей в том числе. Благодаря профессионализму и четко поставленному плану, Оля и приглашенные гости быстро сработались, и получали от съемок исключительно удовольствие.
По словам певицы, а по совместительству и ведущей знаменитой телестройки, первый гимн для проекта был придуман еще в далеком 2004 году, а нем пелось «15 клёвых людей на проекте «ДОМ-2», с нами Ксения Собчак и Ксения Бородина», однако он уже давно устарел, поэтому и возникла мысль написать новый.
«Я очень рада коллаборации с Витей АК-47, потому что мне очень нравится читать рэп. Считаю, что получился очень хороший творческий союз. Витя такой… свой парень. Нам легко работалось! Он меня направлял, поскольку он творческой человек. И каждому творческому человеку небезразлично, как звучит песня. Поэтому он мне очень помог», - рассказала Оля.
Оказывается, съемки ролика затянулись с 10 утра и до позднего вечера, хотя изначально планировалось, что в 16:00 все уже будет готово. Все дело в том, что приглашенных гостей было так много, что каждому хотелось уделить отдельное время. В частности, в вышедшем клипе можно увидеть таких звезд как: Руслан Нигматуллин, Александр Шпак, Андрей Ковалев, рэпер ST и даже Дмитрий Маликов, которому досталась самая почетная роль – мужа Бузовой. Кроме этого, там были и звезды телестройки: Степан Меньщиков, Николай Должанский, Анастасия Ендальцева, Марина Африкантова, Саша Черно, Анастасия Кочервей, Роман Капаклы и другие.
Стоит отметить, что все действия в клипе происходили в особняке у бизнесмена Андрея Ковалева, который часто приходит на «Дом-2» в качестве эксперта и даже планировал закрутить роман с одной из нынешних участниц, но ничего не вышло.
«В общем, по задумке нам требовалась модная красивая локация и Андрей Ковалев согласился помочь. Я выступала как певица и артист. Поскольку это гимн «ДОМа-2», я подходила со стопроцентной отдачей и ответственностью. Я выложилась на все тысячи процентов. Клип получился стильным, модным, с определённой идеей, смыслом и концепцией, которая прорабатывалась нашим режиссёром», - поделилась Бузова.
К слову, режиссером клипа стал Алексей Голубев, который является на данный момент одним из самых востребованных российских продюсеров. Он работал со многими представителями отечественного шоу-бизнеса и с поющей телеведущей в том числе. Благодаря профессионализму и четко поставленному плану, Оля и приглашенные гости быстро сработались, и получали от съемок исключительно удовольствие.