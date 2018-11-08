Caviar представила украшенные старинными играми смартфоны iPhone XS





Коллекция Grand Complications Games состоит из двух вариантов панели — с «колесом» принятия решений и лабиринтом. В первой модификации корпус украшен дизайнерской версией оракула, а внутри колеса расположено 16 вариантов отверстий. Во втором варианте лабиринт высечен из композитного камня, внутри которого перемещается золотой шарик. Стоимость гаджетов из коллекции Grand Complications Games составляет 312 тысяч рублей.Отметим, что в прошлом месяце Caviar представил серию iPhone XS, в корпус которых встроены механические часы-скелетоны. На задней панели находятся часы с точнейшим швейцарским механизмом. Он заводится вручную.